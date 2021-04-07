Киран Тирни получил повреждение крестообразной связки левого колена, сообщает The Sun.

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К счастью, операция 23-летнему шотландцу не понадобится, но нынешний сезон для него завершился досрочно. На восстановление от травмы Киран потратит около 3-4-х месяцев.

Напомним, в 2019-м Арсенал приобрел защитника у Селтика за 27 млн евро, за это время игрок неоднократно оказывался в лазарете "канониров". В нынешнем сезоне АПЛ Тирни провел 23 матча.

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