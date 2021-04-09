Гравець "вовків" ніяк не встигає відновитись до старту континентального форуму, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Тірні зазнав важкої травми – захисник Арсенала пропустить Євро-2020

За 2020 рік Дзаньйоло зазнав двох жахливих травм – у січні порвав зв'язки правого коліна, а у вересні лівого. Операція та перші етапи відновлення тривали добре, проте втрутився коронавірус. Через суворі карантинні обмеження 21-річний хавбек не мав можливості тренуватися у належних умовах та регулярно відвідувати лікаря. Це поцупило в нього 3-4 тижні, які виявилися фатальними. Хавбек Роми мужньо сприйняв втрату шансів зіграти на Євро: "Мені дуже шкода, але тепер моя ціль – зіграти за Італію на чемпіонат світу 2022 року".

Додамо, що наразі досвід Дзаньйоло за національну збірну обмежується 7 матчами (2 голи та один асист).

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