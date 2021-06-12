Хавбека сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум на предматчевой пресс-конференции спрашивали не только о матче с Украиной, но и о переходе в ПСЖ.

30-летний полузащитник 10 июня официально перебрался в ПСЖ, который выиграл борьбу за игрока у Барселоны. Джорджиньо подписал контракт до 2024 года.

ПСЖ официально подписал Вейналдума

"С каталонцами мы вели переговоры 4 недели, но не нашли общего языка. ПСЖ был быстрее, их проект заинтересовал меня больше. Я думал, что пойду в Барселону, ведь изначально это был единственный по-настоящему заинтересован клуб в моем трансфере", – цитирует Вейналдума El Chiringuito в своем Twitter.

К слову, уже завтра, 13 июня, Джорджиньо будет противостоять сборной Украины в матче 1-го тура чемпионата Европы.

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