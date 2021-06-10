ПСЖ на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Барселона на грани нового трансферного провала – из-под носа каталонцев "воруют" второго соперника сборной Украины

В прошлом сезоне Вейналдум провел 51 матч, отличился 3 голами. Полузащитник отказался подписывать новое соглашение с Ливерпулем и получил статус свободного агента. Главным претендентом на 30-летнего нидерландца считалась Барселона, однако ПСЖ предложил более выгодные условия.

Напомним, Вейналдум в составе сборной Нидерландов будет противостоять Украине на Евро-2020. Команды встретятся в первом туре группового этапа (13 июня).

Нидерланды – первый соперник Украины на Евро-2020: проблемы де Бура и превосходство над сине-желтыми "(видео)