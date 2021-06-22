Переход турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу в Интер заставляет Милан искать другого игрока на его позицию.

Как известно, Хакан решил не продлевать контракт и покинет "россонери" на правах свободного агента. Уже сегодня 27-летний турок должен пройти медосмотр в Интере.

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Чалханоглу был одним из лидеров команды в прошлом сезоне, поэтому Милан вынужден выйти на трансферный рынок, чтобы компенсировать потерю. Однако руководство настроено сначала завершить сделки по продлению аренды Браима Диаса и выкупу Сандро Тонали.

По информации Corriere dello Sport, Паоло Мальдини во время переговоров с Реалом по Диасу обсудил с мадридцами еще двух игроков. Речь идет ою Иско и Дани Себальосе, будущее которых на Сантьяго Бернабеу остается под вопросом.

Еще одним игроком, который нравится Милану, является Хаким Зиеш. Челси только прошлым летом купил марокканца у Аякса за 40 млн евро, но тот не сумел проявить себя на должном уровне.

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