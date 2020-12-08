"Мы очень плохо сыграли против Интера в полуфинале Лиги Европы, поэтому перед первым матчем в ЛЧ отталкивались от того, что это будет совсем другая игра. Я думаю, они также недооценили нас, потому что в Шахтере много молодежи.

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Очевидно, что с Боруссией мы потеряли очень много. Интер предан системе, которую очень трудно сломать. Они играют по схеме 3-5-2, и их прессинг начинается с Лукаку и Лаутаро. Затем пятерка в полузащите постоянно преследует своих прямых соперников в центре поля и на флангах.

Очень сложно взламывать их линии. В первом матче нам удалось нивелировать силу их контратак, но Интер также не позволил показать наши сильные стороны. Я говорю о владении мячом и быстрых контратаках. С физической точки зрения миланцы чрезвычайны, когда ты думаешь, что освободился от опеки, против тебя уже готовы играть двое других оппонентов.

Мы хотели выиграть после неожиданной победы над Реалом. Возможно, после ничьей с Интером мы подумали, что Гладбах был легким соперником. Вместо этого они стали самым сложными. Правда заключается в том, что в Лиге чемпионов никогда нельзя кого-то недооценивать. И все же большие команды всегда оставляют вам мало пространства.

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Та игра в ЛЕ вызывает у нас стыд, потому что мы тоже чувствуем себя большим клубом. Проиграть 5:0 в полуфинале было очень трудно. Во время подготовки мы пообещали себе: "На этот раз все будет иначе. Мы можем не победить, но не можем проиграть". И мы сыграли вничью.

Сейчас нам нужна ничья, и мы сделаем все, чтобы получить очко. У нас есть большая мотивация, прежде всего, из-за большой надежды пройти квалификацию в такой сложной группе. Я думаю, это может стать беспрецедентным успехом для Шахтера.

Мы будем играть так же сильно, как и в первом матче, как и против Реала. Для Интера это игра жизни или смерти. Сколько бы пространства они нам не давали, мы постараемся его использовать. Нужно подготовиться к большой плотности и контратаках. Хакими и Эшли Янг, или Перишич создают преимущество, но они должны быть осторожными, чтобы не дать нам пространства, потому что мы очень быстрые и знаем, как использовать ошибки", – цитирует Додо SempreInter со ссылкой на Tuttomercatoweb.

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