Миланский Интер может не досчитаться минимум двух основных игроков перед решающим матчем Лиги чемпионов против Шахтера.

Николо Барелла получил травму лодыжки на тренировке Интера, из-за чего может не сыграть против Шахтера, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

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Полузащитнику предстоит пройти детальное обследование. Кроме Бареллы, может не сыграть и Артуро Видаль, который пропустил вчерашнюю тренировку из-за повреждения мышцы правого бедра.

Матч Интер – Шахтер пройдет 9 декабря, начало в 22:00 по Киеву. После 5-ти туров "горняки" занимают 2 место в группе B, набрав 7 очков. В активе "нерадзурри" 5 пунктов. Победа в Милане позволит Шахтеру выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а вот поражение может оставить вообще без еврокубков. В матче второго тура в Киеве Шахтер и Интер победителя не выявили (0:0).

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