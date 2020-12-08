Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился со списком футболистов, которые получат шанс выйти на поле стадиона Джузеппе Меацца в поединке 6 тура Лиги чемпионов против миланского Интера.

В списке португальского наставника оказалось 22 футболиста, сообщает официальный Twitter Шахтера. Интересно, что матч против команды Антонио Конте станет для "оранжево-черных" юбилейным – 250-м в еврокубках.

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Шахтеру не помогут травмированный Жуниор Мораес, также не сыграет Фернандо. Зато сможет выйти на поле Дентиньо, который травмировался в матче с Реалом и тренировался индивидуально.

Матч Интер – Шахтер пройдет 9 декабря, начало в 22:00 по Киеву. После 5-ти туров "горняки" занимают 2 место в группе B, набрав 7 очков. В активе "нерадзурри" 5 пунктов. Победа в Милане позволит Шахтеру выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а вот поражение может оставить вообще без еврокубков. В матче второго тура в Киеве Шахтер и Интер победителя не выявили (0:0).

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