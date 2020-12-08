"Ми дуже погано зіграли проти Інтера у півфіналі Ліги Європи, тому перед першим матчем у ЛЧ відштовхувались від того, що це буде зовсім інша гра. Я думаю, вони також недооцінили нас, тому що у Шахтарі багато молоді.

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Очевидно, що з Борусією ми втратили дуже багато. Інтер відданий системі, яку дуже важко зламати. Вони грають за схемою 3-5-2, і їхній пресинг починається з Лукаку та Лаутаро. Потім п’ятірка в півзахисті постійно переслідує своїх прямих суперників в центрі поля та на флангах.

Дуже складно зламувати їхні лінії. У першому матчі нам вдалося нівелювати силу їхніх контратак, але Інтер також не дозволив показати наші сильні сторони. Я говорю про володіння м'ячем та швидкі контратаки. З фізичної точки зору міланці надзвичайні, коли ти думаєш, що звільнився від опіки, проти тебе вже готові грати двоє інших опонентів.

Ми хотіли виграти після несподіваної перемоги над Реалом. Можливо, після нічиєї з Інтером ми подумали, що Гладбах був легшим суперником. Натомість вони стали найскладнішими. Правда полягає в тому, що в Лізі чемпіонів ніколи не можна когось недооцінювати. І все ж великі команди завжди залишають вам мало простору.

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Та гра у ЛЄ викликає у нас сором, бо ми теж відчуваємо себе великим клубом. Програти 5:0 у півфіналі було дуже важко. Під час підготовки ми пообіцяли собі: "Цього разу все буде інакше. Ми можемо не перемогти, але не можемо програти". І ми зіграли внічию.

Зараз нам потрібна нічия, і ми зробимо все, щоб здобути очко. У нас є велика мотивація, передусім, через велику надію пройти кваліфікацію у такій складній групі. Я думаю, це може стати безпрецедентним успіхом для Шахтаря.

Ми будемо грати так само сильно, як і в першому матчі, як і проти Реала. Для Інтера це гра за життя чи смерть. Скільки б простору вони нам не давали, ми намагатимемось його використовувати. Потрібно підготуватися до великої щільності та контратак. Хакімі та Ешлі Янг, або Перішіч створюють перевагу, але вони повинні бути обережними, щоб не дати нам місця, тому що ми дуже швидкі і знаємо, як використовувати помилки", – цитує Додо SempreInter з посиланням на Tuttomercatoweb.

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