Дочь экс-голкипера Зенита задержали по подозрению в продаже наркотиков

В семье звездного экс-футболиста неприятности.

16-летняя дочь бывшего вратаря питерского Зенита Вячеслава Малафеева Ксения попала в полицию, сообщает издание КП-Петербург.

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Ее задержали во время так называемой "контрольной закупки". По информации источника, речь идет о четырех таблетки экстази. На время расследования девушку отправили в больницу. Против нее открыто уголовное производство – ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

К слову, Ксения Малафеева живет отдельно от отца и своей мачехи. Ее мать – Марина Малафеева, погибла в 2011 году, после чего ее воспитанием занималась бабушка. Звездный отец на момент инциндента находился в США и, пока, никак не прокомментировал скандальную ситуацию. Интересно, что сама девушка недавно выпустила трек с провокационной названием "Я хочу, наверное, пакетик наркоты".

Напомним, Вячеслав Малафеев всю свою профессиональную карьеру провел в рамке Зенита, с которым четыре раза выигрывал чемпионат России. Со сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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