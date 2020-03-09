Доньку екс-голкіпера Зеніта затримали за підозрою у продажу наркотиків

У сім’ї зіркового екс-футболіста неприємності.

16-річна донька колишнього воротаря пітерського Зеніта В’ячеслава Малафєєва Ксенія потрапила у поліцію, повідомляє видання КП-Петербург.

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Її затримали під час так званої "контрольної закупівлі". За інформацією джерела, мова йде про чотири таблетки екстазі. На час розслідування дівчину відправили до лікарні. Проти неї відкрито кримінальне провадження – їй загрожує тюремне ув’язнення терміном до 15 років.

До слова, Ксенія Малафєєва живе окремо від батька і своєї мачухи. Її мати – Марина Малафєєва, загинула в 2011 році, після чого її вихованням займалася бабуся. Зірковий батько на момент інцинденту знаходився у США і, наразі, ніяк не прокоментував скандальну ситуацію. Цікаво, що сама дівчина нещодавно випустила трек з провокативною назвою "Я хочу, напевно, пакетик наркоти".

Нагадаємо, В’ячеслав Малафєєв всю свою професіональну кар’єру провів у рамці Зеніта, з яким чотири рази вигравав чемпіонат Росії. Зі збірною Росії він став бронзовим призером чемпіонату Європи 2008 року.

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