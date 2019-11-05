Динамо Загреб – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер едет в гости к Динамо Загреб в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов-2019/20. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо З – Шахтер состоится 6 ноября в Загребе на стадионе Максимир. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Шахтер неожиданно подходит к игре аутсайдером. Специалисты букмекерской конторы Marathon Bet победу чемпиона Украины оценивают в 3.3. На выигрыш тамошнего Динамо предлагают коэффициент 2.27, а на ничью – 3.54.

Две недели назад Шахтер дома расписал с хорватами ничью (2:2), спасшись в конце встречи. Повторения такого результативного футбола не ожидается – на тотал больше 3,5 можно поставить с солидным коэффициентом 2.9, тогда как на соответствующий тотал меньше – за 1.39.

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Напомним, что после трех туров группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 Шахтер и Динамо Загреб имеют в активе по 4 очка и делят 2-3 места в группе C. Поединок в Загребе может стать ключевым в борьбе за выход в плей-офф.

Шахтер на прошлой неделе вылетел из Кубка Украины, но выиграл 12 из 13 матчей внутреннего чемпионата и уверенно лидирует в УПЛ. Поэтому имеет возможность сконцентрироваться на евроарене. Динамо прекрасно выступает в хорватском первенстве, занимая первое место. Соперник "горняков" месяц не знает поражений во всех турнирах.

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