Динамо Загреб – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар їде в гості до Динамо Загреб в рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів-2019/20. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо З – Шахтар відбудеться 6 листопада в Загребі на стадіоні Максімір. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Шахтар несподівано підходить до гри аутсайдером. Фахівці букмекерської контори Marathon Bet перемогу чемпіона України оцінюють у 3.3. На виграш тамтешнього Динамо пропонують коефіцієнт 2.27, а на нічию – 3.54.

Два тижні тому Шахтар вдома розписав з хорватами нічию (2:2), врятувавшись наприкінці зустрічі. Повторення такого результативного футболу не очікується – на тотал більше 3,5 можна поставити з солідним коефіцієнтом 2.9, тоді як на відповідний тотал менше – за 1.39.

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Нагадаємо, що після трьох турів групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20 Шахтар та Динамо Загреб мають в активі по 4 очки та ділять 2-3 місця у групі C. Поєдинок у Загребі може стати ключовим у боротьбі за вихід у плей-офф.

Шахтар минулого тижня вилетів з Кубка України, але виграв 12 з 13 матчів внутрішнього чемпіонату та впевнено лідирує в УПЛ. Тому має змогу сконцентруватися на євроарені. Динамо чудово виступає у хорватській першості, посідаючи перше місце. Суперник "гірників" місяць не знає поразок у всіх турнірах.

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