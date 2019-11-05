toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо З – Шахтер: Каштру назвал заявку на матч Лиги чемпионов – есть весомые потери

10:49 375 Читати українською
Динамо З – Шахтер: Каштру назвал заявку на матч Лиги чемпионов – есть весомые потери
Игроки Шахтера отправились в Загреб / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вылетел в Хорватию, где завтра проведет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

 

На матч против загребского Динамо тренер "горняков" Луиш Каштру взял 20 футболистов.

Динамо Загреб – Шахтер: матч будет обслуживать арбитр, который имеет опыт работы в финале Лиги чемпионов

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Тайсон.

Нападающие: Дентиньо, Мораес, Сикан.

Отметим, что в Загребе не сыграют полузащитник Евгений Коноплянка, который получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо, а также Манор Соломон.

Напомним, матч Динамо Загреб – Шахтер состоится завтра на стадионе Максимир. Начало – в 22:00.

"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок

blog_ava
Солигорский Шахтер уволил тренера – Вернидуб претендует на вакантную должность
08:26
154
Теги
Главное Шахтер Шахтер Лига чемпионов Динамо Загреб - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
25
мин
Барселона
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук