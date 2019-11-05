Динамо З – Шахтер: Каштру назвал заявку на матч Лиги чемпионов – есть весомые потери

Донецкий Шахтер вылетел в Хорватию, где завтра проведет матч 4-го тура Лиги чемпионов.
На матч против загребского Динамо тренер "горняков" Луиш Каштру взял 20 футболистов.
Динамо Загреб – Шахтер: матч будет обслуживать арбитр, который имеет опыт работы в финале Лиги чемпионов
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.
Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.
Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Тайсон.
Нападающие: Дентиньо, Мораес, Сикан.
Отметим, что в Загребе не сыграют полузащитник Евгений Коноплянка, который получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо, а также Манор Соломон.
Напомним, матч Динамо Загреб – Шахтер состоится завтра на стадионе Максимир. Начало – в 22:00.
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