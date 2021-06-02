"Мы определились с заявкой, выбрали 26 футболистов. Все ребята, которые попали на сбор, достойны поехать на Евро. Все вызванные остаются с нами до последнего контрольного матча, чтобы была возможность сделать замену, если кто-то травмируется.

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Мы говорили с ребятами относительно исхода матча с Бахрейном. Любая игра сборной – большая ответственность. К тому же это влияет на рейтинг. Для общей уверенности важно побеждать в таких матчах, где мы создали достаточно моментов. К сожалению, у нас страдает реализация. Надеюсь, к началу чемпионата Европы мы подтянем этот компонент.

Ответственность за результат всегда должна быть. Но мы ставим разные задачи на товарищеские матчи. Команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы готовим футболистов не к контрольным играм, а к официальным. У нас есть план, и мы его выполняем.

За 4-5 дней до официальной игры команда получит достаточно отдыха, чтобы подготовиться. А пока мы готовимся к Евро через контрольные поединки. Поэтому у футболистов может быть несвежесть, усталость. Это мировая практика всех спаррингов. Я смотрю матчи других сборных. Они играют неоптимальными составами, под нагрузками.

Андрей Ярмоленко – очень важный игрок для команды. Он будет играть. Сразу говорю, чтобы Андрей знал. Сыграет два товарищеских матча, постараемся дать ему максимум игрового времени. Андрею надо наиграть то время, которого не было в клубе. Тренерский штаб сборной его поддерживает.

Артем Беседин очень прилично выглядел в течение сезона. Чемпион, выходил в важных матчах, сыграл важную роль в победе Динамо. Артем хорошо тренируется. Если он попал в список из 26 футболистов, то достоин поехать на Евро.

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Я говорил с Александром Зинченко после финала Лиги чемпионов. Он очень расстроился, но это нормально. Психологически ему тяжело. Он вернется 4 июня. Смена обстановки пойдет ему на пользу: новые задачи, новые цели на Евро. Я считаю, что Зинченко провел очень хороший финал и вообще очень сильный год. Разочарование – это нормально. Но он должен перестроиться. Думаю, что в сборной Украины мы увидим другого Зинченко, чем после финала. Очень его ждем.

Георгий Судаков? Мне нравится его отношение, его мобильность, его движение. Он попал в заявку, потому что выглядит хорошо. Шанс для Судакова – это следствие наших тренерских наблюдений", – сказал на пресс-конференции Андрей Шевченко.

Матч Украина – Северная Ирландия состоится в четверг, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало контрольного поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая станет вторым спаррингом для "сине-желтых" перед чемпионатом Европы-2020.

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