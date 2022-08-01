Киевское Динамо принимает австрийский Штурм в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Какой прогноз на Динамо – Штурм, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Штурм стартует в среду, 3 августа, в 21.00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая пройдет в польской Лодзи.

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На пути к 3-му квалификационному раунду ЛЧ "бело-синие" выбили крепкий Фенербахче. Команда Луческу сумела победить турок в Стамбуле, а сама игра запомнилась еще и позорным поведением турецких фанатов. Очередной соперник киевлян только начинает борьбу в еврокубках. Накануне Штурм обыграл регулярного участника ЛЧ Зальцбург и захватил лидерство в австрийском первенстве.

Динамо же после матча с Фенербахче провело спарринг с Эвертоном, потерпев разгромное поражение. Правда, киевляне сыграли в резервном составе.

Динамо – Штурм: прогноз на матч Лиги чемпионов

Специалисты по британской конторе William Hill фаворитом матча Динамо – Штурм считают киевский клуб. Коэффициент на победу бело-синих составляет 2.15. Потенциальная победа австрийцев оценивается в 3.50. Ценник ничьей – 3.20. Стандартный тотал голов меньше 1.5 – 3.00, аналогичный тотал больше – 1.36.

Похожими цифрами оперирует Bwin. На победу Динамо ставят 2.15, шансы австрийцев немного ниже (коэффициент 3.40). Ничья – те же 3.40. На ход матча, при котором "бело-синие" забьют и не пропустят, можно поставить с коэффициентом 3.40.

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