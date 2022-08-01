Київське Динамо приймає австрійський Штурм у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Який прогноз на Динамо – Штурм, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Штурм стартує у середу, 3 серпня, о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка відбудеться у польській Лодзі.

"Динамо позбавило нас пекла в Стамбулі": спортивний директор Штурма вдячний киянам за прохід Фенербахче

На шляху до 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ "біло-сині" вибили міцний Фенербахче. Команда Луческу зуміла перемогти турків у Стамбулі, а сама гра запам'яталась ще й ганебною поведінкою турецьких фанів. Черговий суперник киян лишень розпочинає боротьбу в єврокубках. Напередодні Штурм обіграв регулярного учасника ЛЧ Зальцбург і захопив лідерство в австрійській першості.

Динамо ж після матчу з Фенербахче провело спаринг з Евертоном, зазнавши розгромної поразки. Щоправда, кияни зіграли резервним складом.

Динамо – Штурм: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фахівці з британської контори William Hill фаворитом матчу Динамо – Штурм вважають київський клуб. Коефіцієнт на перемогу "біло-синіх" становить 2.15. Потенційна звитяга австрійців оцінюється у 3.50. Цінник нічиєї – 3.20. Стандартний тотал голів менше ніж 1.5 – 3.00, аналогічний тотал більше – 1.36.

Схожими цифрами оперує Bwin. На перемогу Динамо ставлять 2.15, шанси австрійців – трохи нижчі (коефіцієнт 3.40). Нічия – ті ж 3.40. На хід матчу, за якого "біло-сині" заб'ють і не пропустять можна поставити з коефіцієнтом 3.40.

Динамо вистраждало перемогу над Фенербахче і пробилося у 3 раунд кваліфікації ЛЧ – Караваєв покарав за пісні про Путіна