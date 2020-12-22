"Супряга? Вижу то же, что и другие – он не забивает. А форвард нам нужен, форвард, который умеет много забивать. Особенно в этой ситуации, когда ты ведешь борьбу за чемпионство. Я не знаю, что мешает, какие причины – это психология или еще что. Но есть конкретный результат – это не один матч, не один день.

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Когда это все накапливается, как найти этот выход? Это очень сложно. Я думаю, что Динамо нужно искать форварда. С другой стороны, я тоже не понимаю, сколько должно забить Ванат в Динамо U-21 и U-19, чтобы его хотя бы попытались в первой команде", – отметил Джулай в программе "Футбольный сезон Комментатор".

Отметим, что Супряга провел 21 матч в составе киевлян в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

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