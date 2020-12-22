"Супряга? Бачу те саме, що й інші – він не забиває. А форвард нам потрібен, форвард, який вміє багато забивати. Особливо у цій ситуації, коли ти ведеш боротьбу за чемпіонство. Я не знаю, що заважає, які причини – це психологія чи ще щось. Але є конкретний результат – це ж не один матч, не один день.

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Коли це все накопичується, як знайти з цього вихід? Це дуже складно. Я думаю, що Динамо потрібно шукати форварда. З іншого боку, я теж не розумію, скільки має забити Ванат у Динамо U-21 та U-19, аби його хоча б спробували у першій команді", – зазначив Джулай у програмі "Футбольний сезон Коментатора".

Зазначимо, що Супряга провів 21 матч у складі киян у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

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