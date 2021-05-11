Динамо Киев и Заря сыграют в финале Кубка Украины 2020/21. Какой прогноз на матч Динамо – Заря и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Заря состоится в четверг, 13 мая, в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича. Начало финала Кубка Украины – в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая закроет футбольный сезон в Украине.

Динамо Киев – Заря: прогноз букмекеров на финальный матч Кубка Украины

Специалисты Parimatch фаворитом противостояния считают Динамо. На победу команды Мирчи Луческу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.72. Потенциальный успех Зари оценили в 4.80. На ничью можно поставить за 3.80. Победа "бело-синих" в дополнительное время оценивается в 8.60, Зари – в 13.5. В серии пенальти шансы команд считают равными – по 11.00.

Букмекеры из Favbet предложили похожие цифры. На победу Динамо можно поставить с коэффициентом 1.73. Возможная победа Зари оценена в 4.90. А на ничью можно поставить за 3.70. На то, что Динамо станет обладателем Кубка в дополнительное время или серии пенальти, принимают ставки за 1.37, тогда как шансы Зари оценили в 3.10. На то, что в матче забьют хотя бы два гола, можно поставить за 1.25.

Напомним, Динамо в полуфинале сломило сопротивление Агробизнеса, а Заря в серии пенальти выбила Александрию. Финал Кубка Украины станет последним матчем сезона 2020/21 – раньше киевляне стали чемпионами УПЛ, а Заря финишировала третьей.

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