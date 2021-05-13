"Заре нужно до мелочей разобрать действия динамовцев и построить игру так, чтобы не дать киевлянам сыграть на сильных качествах. Но для этого необходима концентрация на протяжении всего поединка. Наименьшая расслабленность приведет к плачевному результату.

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Яркий футбол? Вряд ли. Думаю, Заря понимает, что Динамо на сегодняшний день сильнее. Поэтому предположу, что луганчане закроются на своей половине поля и будут ловить соперника на быстрых атаках. Для этого у Виктора Скрипника есть ресурс. Трудно давать прогнозы на такие поединки. Как я уже сказал, отдаю предпочтение чемпиону. Счет? Скажу так: Динамо победит с разницей в один мяч", – цитирует Сабо РБ.

Напомним, финал Кубка Украины между Динамо и Зарей состоится в сегодня, 13 мая. Встреча запланирована на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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