"Мы приехали и хотим выиграть. Фаворит? В Кубке нет фаворитов. Шахтер проиграл, как там... Агробизнесу проиграл.

Динамо – Заря: агроном киевлян нашел неожиданных виновников ненадлежащего состояния поля в Тернополе перед финалом Кубка

Кубок – не чемпионат, это совсем другая игра. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. Фанаты на стадионе? Хоть Кубок на Кубок будет похож, а не на двусторонку. Это добавляет эмоций", – признался Громов в комментарии Футбол News.

Напомним, финал Кубка Украины между Динамо и Зарей состоится в четверг, 13 мая. Встреча запланирована на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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