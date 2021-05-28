Динамо и Шахтер определили приоритетный город для открытия нового сезона.

Украинские гранды выбирали между Одессой и Киевом, утверждает Meta-ratings. Ожидается, что хозяином Суперкубка станет столица Украины.

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"Формально решения о том, где состоится матч за Суперкубок, еще нет. Но, действительно, Киев фаворит на его проведение. Ждем подтверждения от клубов", – прокомментировал ситуацию исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Суперкубок Украины-2021 запланирован на 24 июля. В прошлом году трофей забрало Динамо, которое на НСК Олимпийский победило Шахтер со счетом 3:1.

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