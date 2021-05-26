"Мы начинали постепенно, было довольно трудно. Игрокам говорил, что важно выигрывать матчи с командами слабее нас. В первой части сезона мы не обыграли ни одну команду из топ-4. Ни Десну, ни Зарю, ни Шахтер. Потом еще Колос не обыграли.

"Луческу сделал в Динамо то, что умеет лучше всего", – экс-легионер Шахтера

Но мы побеждали в матчах с другими командами. Во второй части сезона это не повторилось, и мы выиграли у всех, кроме Десны. Это не Шахтер проиграл чемпионат, а мы его выиграли. Мы с ними дважды сыграли в УПЛ, проиграли и выиграли. Все матчи выиграть невозможно.

Я ребятам сказал, что это они выиграли, а не кто-то проиграл. Сказал ребятам, что они были лучше всех остальных. Думаю, в новом сезоне будет еще больше интриги. Будет 16 команд, а значит и больше матчей", – сказал Мирча Луческу в интервью программе ПроФутбол.

Напомним, в своем дебютном сезоне у руля Динамо румынский специалист оформил "золотой требл", триумфировав в УПЛ, Кубке и Суперкубке Украины.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу