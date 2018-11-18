Динамо – Олимпик: прямая трансляция товарищеского матча

Киевское Динамо сыграет в товарищеском матче с Олимпиком. Прямую трансляцию поединка смотрите в этой же новости, начиная с 13:00.

Динамо во время паузы на матчи национальных сборных проведет спарринг с донецким Олимпиком. Поединок пройдет на одном из полей клубной базы "бело-синих" в Конча-Заспе.

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