Динамо – Олимпик: прямая трансляция товарищеского матча

Лига наций — 17 нояб 291
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Лига наций: Португалия удержала ничью в матче с Италией и обеспечила себе выход в плей-офф
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Лига наций: Турция проиграла Швеции и вылетела из дивизиона ВЛига наций — 17 нояб 216
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Италия – Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги нацийЛига наций — 17 нояб 398
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Черноморец рассматривает возможность смены тренера, Демьяненко является одним из кандидатов, – СМИУкраина — 17 нояб 297
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"Спасибо за то, что нас проверяют", – Павелко прокомментировал открытие против него уголовных делУкраина — 17 нояб 152
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