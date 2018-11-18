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Динамо – Олімпік: пряма трансляція товариського матчу

12:46 179 Читать на русском
Динамо – Олімпік: пряма трансляція товариського матчу
Динамо – Олімпік

Київське Динамо зіграє у товариському матчі з Олімпіком. Пряму трансляцію поєдинку дивіться у цій же новині, починаючи з 13:00.

Динамо під час паузи на матчі національних збірних проведе спаринг з донецьким Олімпіком. Поєдинок пройде на одному з полів клубної бази "біло-синіх" в Конча-Заспі.

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Теги
Динамо Динамо Головне Олімпік Олімпік Відеоновини Товариські матчі
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