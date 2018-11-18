Динамо – Олімпік: пряма трансляція товариського матчу

Італія — 10:56 826
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Куадрадо: Роналду – простий хлопець, але приголомшливий футболіст
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Ліга націй: Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі вихід у плей-оффЛіга націй — 17 лист 1642
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Ліга націй: Туреччина програла Швеції та вилетіла з дивізіону ВЛіга націй — 17 лист 1324
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Італія – Португалія: стартові склади команд на матч Ліги наційЛіга націй — 17 лист 352
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Чорноморець розглядає можливість зміни тренера, Дем'яненко є одним із кандидатів, – ЗМІУкраїна — 17 лист 1773
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