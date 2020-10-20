"Главный позитив для Динамо – выход в Лигу чемпионов. Матчи против Ювентуса и Барселоны – это уже прекрасно. Второй позитив – наши молодые игроки только недавно вышли из академии, а сегодня на равных играют против Ювентуса.

Динамо – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Ошибка на первой минуте второго тайма была очень неприятной, пропустили необязательный гол, мяч отскочил к сопернику. Мы учимся, набираемся опыта. Дважды ошиблись. Во втором пропущенном не закрыли подачу Куадрадо, а в дуэли Мората-Забарный выиграл опыт. Но концовка встречи была за нами. Доказали, что можем играть на равных. Действовали очень интенсивно, очень хорошо, заслужили забить Ювентусу в ответ.

Беседин вернулся к тренировкам. Он станет конкурентом Супряги. В опыте и мастерстве Гармаша мы не сомневаемся. Ранее он был готов, но с каждой тренировкой улучшает форму. У нас высокий ритм, много матчей. Нам нужна широкая обойма игроков. И он входит в наши планы", – резюмировал Луческу.

Ювентус переиграл Динамо в матче ЛЧ – Луческу молниеносно нашел виновного, палач Украины оформил дубль