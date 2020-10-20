"Головний позитив для Динамо – вихід у Лігу чемпіонів. Матчі проти Ювентуса та Барселони – це вже прекрасно. Другий позитив – наші молоді гравці тільки нещодавно вийшли з академії, а сьогодні на рівних грають проти Ювентуса.

Динамо – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Помилка на першій хвилині другого тайму була дуже прикрою, пропустили необов’язковий гол, м’яч відскочив до суперника. Ми вчимося, набираємося досвіду. Двічі помилилися. У другому пропущеному не закрили подачу Куадрадо, а в дуелі Мората-Забарний виграв досвід. Але кінцівка зустрічі була за нами. Довели, що можемо грати на рівних. Діяли дуже інтенсивно, дуже добре, заслужили забити Ювентусу у відповідь.

Бєсєдін повернувся до тренувань. Він стане конкурентом Супряги. В досвіді та майстерності Гармаша ми не сумніваємося. Раніше він був неготовий, але з кожним тренуванням покращує форму. У нас високий ритм, багато матчів. Нам потрібна широка обойма гравців. І він входить у наші плани", – резюмував Луческу.

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