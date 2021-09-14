Вингер Динамо Жерсон Родригес, арендованный французским Труа, решил поддержать свою команду в важном матче Лиги чемпионов.

26-летний люксембуржец прилетел из Франции в Киев и вместе с любимой Ольгой Янчук пришел на трибуны НСК Олимпийский, о чем сообщили комментаторы встречи.

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Напомним, Динамо отдало Жерсона в годичную аренду в Труа, который выступает во французской Лиге 1. Вингер даже успел результативно дебютировать за новый коллектив, забив великолепный мяч.

К слову, в следующем туре Лиги чемпионов сезона 2021/22 команда Мирчи Луческу будет противостоять Баварии на выезде. Матч состоится 29 сентября.

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