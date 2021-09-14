Динамо – Бенфика: Яремчук попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов
Динамо в рамках группового этапа ЛЧ принимает Бенфику. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Динамо – Бенфика начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Динамо – Бенфика: анонс матча Лиги чемпионов
Стартовые составы
Динамо: Бойко – Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Шкурин
Запасные: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витинью, Тымчик, Супряга
Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Вертонген, Морато – Мариу, Вайгль, Гримальдо – Эвертон, Яремчук, Р. Силва
Запасные: Лейте, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Ферру
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