Вінгер Динамо Жерсон Родрігес, який орендований французьким Труа, вирішив підтримати свою команду у важливому матчі Ліги чемпіонів.

26-річний люксембуржець прилетів із Франції у Київ та разом із коханою Ольгою Янчук завітав на трибуни НСК Олімпійський, про що повідомили коментатори зустрічі.

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Нагадаємо, Динамо віддало Жерсона в річну оренду в Труа, який виступає у французькій Лізі 1. Вінгер навіть встиг результативно дебютувати за новий колектив, забивши чудовий м'яч.

До слова, у наступному турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 команда Мірчі Луческу протистоятиме Баварії на виїзді. Матч відбудеться 29 вересня.

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