"Первый гол в Лиге чемпионов мог состояться еще в двух матчах с Барселоной или против Бенфики. Это были равные игры, где должны были забивать. Разве что в Мюнхене после злосчастного пенальти было не до этого. В этой игре я просил ребят выйти с таким настроем, таким самоотдачей, чтобы могли покинуть поле с высоко приподнятыми головами.

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Не думаю, что сегодня поле кому-то мешало. Мы – профессионалы, должны играть в любую погоду. Сегодня встретились с соперником, долго доминирующим в чемпионате Германии и в еврокубках. Не считаю, что поле кому-то сегодня мешало.

В Мюнхене мы играли хорошо до пенальти, в общем, в первом тайме, хорошо выбегали в контратаки. Команды уровня Баварии не прощают ошибок, которую тогда совершил Андриевский с попыткой перейти центр поля. Я отсек пропущенные голы, взял все хорошее к сегодняшней игре.

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Действовали гораздо смелее, чем в Мюнхене. Да и играли в целом гораздо лучше. Большой плюс, позитив от этих игр – рост команды, игроки стали увереннее действовать, смелее. Видим прогресс, играли на равных с Бенфикой и Барселоной, теперь с Баварией. К тому же, другие команды еще и проиграли Баварии с большей разницей.

На Буяльском был контакт, это пенальти. Европейские гранды всегда имели особое отношение от арбитров. Я знал это. Сегодня это подтвердилось" – резюмировал Луческу.

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