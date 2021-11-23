Не смогли киевляне хотя бы гол забить в 3 матчах против более слабых команд – придется выполнять еще более сложную задачу. Стабильные чемпионы Германии даже без 4-5 игроков основной обоймы являются однозначным претендентом на победу не только в группе E, но и во всем сезоне ЛЧ. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Бавария на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Мюнхенцы все свои вопросы уже решили. Разве что для первого места хватало бы ничьей или даже поражения при условии осечки Хави на Камп Ноу против Яремчука и Ко. Однако после поражения от Аугсбурга немецкий гранд был очень зол и желал реабилитации. Команде Луческу стоило бы наконец-то набирать очки и забивать, чтобы побороться хотя бы за 3 место и выход в Лигу Европы. Если и сегодня проигрывать, а Бенфика не уступает Барселоне, киевляне лишаются всех шансов подняться с последней строчки.

Динамо – Бавария: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Уже на 2 минуте Горецка приложился метров с 20, но сделал больно лишь партнеру Толиссо – снаряд попал в неприятное место для каждого мужчины. Вскоре раздетый фанат выбежал на поле. Трибуны оживились, будут санкции для клуба, а может быть, и болельщиков. Игру прервали на 2 минуты. Оживленная атака динамовцев, которая началась справа с переводом на противоположный край через центр. Миколенко остро отдавал с левого фланга, Шкурин минимально не дотянулся в пределах вратарского, а белорусского форварда ведь никто не успевал накрывать! Достойно держится Киев в первые минут 15. Выбегают хозяева в атаки, пытаются наладить контроль, уверенно нивелируют атакующую угрозу.

Динамо – Бавария – видео голов

Однако из ничего пропустили довольно быстро. Левандовски эффектным ударом через себя прошил Бущана. Неудачный прием Забарного помог Роберту забить 9 гол за 5 туров. Много брака в атаке Баварии. Хорошая агрессивная игра в исполнении украинцев. За половину первого тайма разрешили только один нормальный удар из пределов штрафной, да и там больше сработала магия маэстро, претендующего на Золотой мяч. А вот и заслуженный момент. Было еще несколько подходов, где не хватало какого-то минимума. На 29 минуте чуть не забили баварцы сами себе. Цыганков исполнил своего рода длинную стеночку с Буяльским. Горецка прерывал в подкате, Нойер махнул мимо мяча – штанга!

Цыганков приложился в своем фирменном стиле. Рикошет помог Нойеру. Есть первая точная попытка. Шапаренко классно продрался, отдал Буяльскому в штрафную, удар либо прострел Виталия на Шкурина заблокировал Эрнандес в подкате. Атакующий хавбек Динамо страдает после падения в периметре гостей. Похоже Эрнандес наступил на ногу Буяльского. Турецкие судьи молчат, даже VAR им не помог. Разве это не пенальти? И тут же Коман после роскошного пропуска Мюллера использует заброс Толиссо.

Все тот же французский опорник крутил в дальней после паса Дэвиса – Бущан красиво тянет. По ожидаемым голам 0,04 на 0,86. А быть бы ничьей, если бы судьи поставили 11-метровый. Может, и на табло бы так завершили. Несколько надломил киевлян этот эпизод. Пропустили досадный второй гол, спал энтузиазм. Немало перспективных подходов в переходных фазах. Динамо ловит Баварию, но немного теряется уже возле самих ворот. К сожалению, классическая история этой Лиги чемпионов, хотя на фоне такого соперника сегодняшняя команда Луческу может нравиться.

В перерыве Гармаш с Витиньо заменили Шкурина и Де Пену. Буна Сарр вышел вместо Люка Эрнандеса. На 47-й минуте. Буяльский протянул, Витиньо отдал на Шапаренко, обыгравшегося с тем же Виталием. Николай не прошил Нойера, а потом мог пробить в свободный ближний угол, но решил отдать прострел на совершенно одинокого Гармаша. Голкипер Баварии успел выбросить ноги и прервать пас. Динамовцы забили, нам не показали как именно. Да и судьи заставили перебивать штрафной по свистку. Цыганков и Коман картинно падали в периметре. Судьи не дают пенальти ни туда, ни сюда. Рока заменил Кингсли на 67-й. У Нагельсманна только 4 полевых игрока на скамейке запасных, но замены есть кем делать.