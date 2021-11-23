"Курьезный эпизод Нойера? Что я мог подумать в такой момент – очень опасно отдавать вспять. Подумал, "Ух, почти залетело".

Не так просто играть во время снега. Вообще не были уверены, что будем играть. Для нас была непростая игра и непростые условия. К этому прилагаются поддержка трибун соперника, дальний выезд и кадровые проблемы.

Есть много причин, почему мы играем с разными тактическими подходами. Мы стараемся подстроиться под нашего соперника. В первой половине все было хорошо. Но вынуждены были перестроиться из-за потери Эрнандеса. Тем не менее, украинская пресса напишет, что моя тактика оказалась успешной.

Динамо – Бавария – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мне тоже интересно, почему наша защитная линия слишком часто пропускала фланговые атаки. Цыганков – отличный футболист. У него были отличные идеи, он принимал интересные решения. Если бы мы чаще шли в контратаки, скорее бы решили судьбу матча. Мы сидели слишком низко, их вингеры постоянно держали нас в напряжении.

У нас нет принудительной вакцинации. Я уважаю мнение всех игроков. Однако трудовое право Германии предусматривает ситуации, в которых работодатель может принимать ограничительные решения в условиях карантина. В определенных фазах нынешний матч был лучше поединка против Аугсбурга. Но, конечно, возникли проблемы, когда мы пропустили. Динамо имело еще несколько хороших возможностей забить" – заявил Нагельсманн.

Динамо чуть не совершило подвиг в матче ЛЧ против Баварии – прекрасный второй тайм мог перевернуть все