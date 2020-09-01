Поединок третьего квалификационного раунда ЛЧ Динамо – АЗ может состояться не в Киеве, как это планировалось ранее.

Первый матч Динамо в нынешней кампании Лиги чемпионов может состояться на нейтральном поле, сообщает Футбол News.

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Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Украине и Киеве в частности. Сейчас УЕФА изучает этот вопрос и в ближайшее время примет решение, где состоится поединок Динамо. К слову, предварительно матч должен пройти в столице Украины 15 или 16 сентября, а в случае победы, киевляне встретятся с триумфатором пары Рапид – Гент.

Отметим, что за минувшие сутки, 31 августа, в Украине коронавирус подтвердили у 2088 человек. Всего в Украине коронавирусное заболевание обнаружили уже у 123 303 человек.

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