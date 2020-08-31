АЗ не в оптимальном составе подойдет к матчу Лиги чемпионов против Динамо.

Защитник АЗ Томас Оуведжан не сможет помочь своей команде в квалификации ЛЧ, сообщает скаут Кальяри Алекс Великих в Facebook.

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По информации Великих, Удинезе договорился об аренде 23-летнего нидерландца. Томас является воспитанником АЗ, за основу нидерландского клуба он выступает с 2015 года.

Поединок Динамо – АЗ пройдет 15 или 16 сентября в Киеве.

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