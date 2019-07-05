Десна победила в спарринге Оболонь-Бровар

В контрольном матче черниговская Десна переиграла Оболонь-Бровар.

Товарищеский матч

Десна – Оболонь-Бровар – 1:0

Гол: Хлебас, 59

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Черниговская Десна в контрольном матче встретилась с представителем Первой лиги Оболонь-Броваром. В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами, а после перерыва Дмитрий Хлёбас принес победу хозяевам.

Напомним, в сезоне 2018/19 Десна заняла 8 место в УПЛ и не смогла стать лидером второй "шестерки". Оболонь-Бровар, в свою очередь, не сумела пробиться в плей-офф за право выхода в элитный дивизион.

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