toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ВАККЕР ШАХТЕР - КОПЕНГАГЕН ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Десна победила в спарринге Оболонь-Бровар

20:10 59 Читати українською
Десна победила в спарринге Оболонь-Бровар
Оболонь-Бровар / ФК Оболонь-Бровар

В контрольном матче черниговская Десна переиграла Оболонь-Бровар.

Товарищеский матч

Десна – Оболонь-Бровар – 1:0

Гол: Хлебас, 59

Богданов продлил контракт с Десной

Черниговская Десна в контрольном матче встретилась с представителем Первой лиги Оболонь-Броваром. В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами, а после перерыва Дмитрий Хлёбас принес победу хозяевам.

Напомним, в сезоне 2018/19 Десна заняла 8 место в УПЛ и не смогла стать лидером второй "шестерки". Оболонь-Бровар, в свою очередь, не сумела пробиться в плей-офф за право выхода в элитный дивизион.

"Людям наср*ли на голову і сказали "їжте". Дніпро доживає останні дні

blog_ava
Шахтер – Юрдинген: Бланко Лещук затмевает чемпиона мира, неважный матч против команды из 3-го дивизиона
15:02
790
Теги
Товарищеские матчи Десна Десна Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
43
мин
Нигерия
19:00
Камерун
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук