"Я закрепился в Динамо, но поиграл недолго. Меня переманили предложением из Испании. Хотел стать первым грузином, который туда попал. А тогда в Испанию было труднее попасть, чем сейчас. Существовал лимит на легионеров – 3+1.

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В Реал Сосьедаде сыграть помешало колено, получил травму мениска. Но ничего, залечил травму, и затем в донецком Металлурге еще лучшим бомбардиром стал", – цитирует Деметрадзе FanDay.

Напомним, грузинский нападающий находился в структуре Динамо в 1999-2000 годах под наставничеством Валерия Лобановского.

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