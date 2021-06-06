"Он чувствует боль в паху. Поэтому он не хотел рисковать. Мы должны подождать и посмотреть.

Нидерланды потеряли Де Лигта – защитник Ювентуса может пропустить матч против Украины

К контрольному матчу (против Грузии сегодня – Футбол 24) готовятся другие футболисты. Разумеется, мы не будем рисковать", – цитирует слова де Бура AD.

К слову, Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, команды встретятся 13 июня. Также "оранье" сыграют с Северной Македонией и Австрией.

Команда вартістю понад мільярд не поїде на Євро-2020 – збірна, яка могла б виграти чемпіонат континенту