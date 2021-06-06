Де Бур прокомментировал травму Де Лигта, из-за которой защитник может пропустить матч против Украины
6 июня 16:20 - Читати українською
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал отдельные подробности повреждения защитника Маттейса Де Лигта.
"Он чувствует боль в паху. Поэтому он не хотел рисковать. Мы должны подождать и посмотреть.
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К контрольному матчу (против Грузии сегодня – Футбол 24) готовятся другие футболисты. Разумеется, мы не будем рисковать", – цитирует слова де Бура AD.
К слову, Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, команды встретятся 13 июня. Также "оранье" сыграют с Северной Македонией и Австрией.
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