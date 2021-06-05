Защитник Юве Маттейс Де Лигт досрочно покинул поле во время тренировки сборной Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

Шевченко назвал дополнительное преимущество Нидерландов над Украиной и другими соперниками на Евро-2020

По предварительным выводам врачей, 21-летний игрок повредил пах. Точный диагноз и период восстановления будет сообщено после детального осмотра. Товарищеский матч против Грузии, который запланирована на 6 мая, вероятно, состоится без Маттейса.

Напомним, Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, команды встретятся 13 июня.

Команда вартістю понад мільярд не поїде на Євро-2020 – збірна, яка могла б виграти чемпіонат континенту