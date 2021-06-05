Нидерланды потеряли Де Лигта – защитник Ювентуса может пропустить матч против Украины
Маттейс Де Лигт не смог завершить тренировку национальной команды Нидерландов.
Защитник Юве Маттейс Де Лигт досрочно покинул поле во время тренировки сборной Нидерландов, сообщает De Telegraaf.
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По предварительным выводам врачей, 21-летний игрок повредил пах. Точный диагноз и период восстановления будет сообщено после детального осмотра. Товарищеский матч против Грузии, который запланирована на 6 мая, вероятно, состоится без Маттейса.
Напомним, Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, команды встретятся 13 июня.
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