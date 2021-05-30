Де Брюйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020 из-за инцидента в финале Лиги чемпионов
17:57 - Читати українською
Лидер сборной Бельгии Кевин де Брюйне нуждается в уходе врачей в ближайшее время.
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42’ Кай Хаверц
Де Брюйне нужно около трех недель на восстановление, что ставит под сомнение его участие в групповом этапе Евро-2020, сообщает ESPN.
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Бельгийский хавбек может сыграть в защитной маске, но это решение будут индивидуально принимать врачи. Напомним, Кевин столкнулся головой с Антонио Рюдигером в финале ЛЧ, после чего не смог продолжить игру.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Бельгии встретится с Данией, Финляндией и Россией.
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