Лидер сборной Бельгии Кевин де Брюйне нуждается в уходе врачей в ближайшее время.

Де Брюйне нужно около трех недель на восстановление, что ставит под сомнение его участие в групповом этапе Евро-2020, сообщает ESPN.

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Бельгийский хавбек может сыграть в защитной маске, но это решение будут индивидуально принимать врачи. Напомним, Кевин столкнулся головой с Антонио Рюдигером в финале ЛЧ, после чего не смог продолжить игру.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Бельгии встретится с Данией, Финляндией и Россией.

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