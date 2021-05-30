Финал Лиги чемпионов для бельгийца вынужденно завершился на 59-й минуте. После столкновения с Антонио Рюдигером де Брюйне не смог продолжить игру, уступив место на поле Габриэлу Жезусу.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Сегодня Кевин прошел медобследование, которое выявило последствия травмы. Об этом сообщил сам футболист, разместив соответствующий пост на своей странице в Twitter.

"Привет, друзья! Только что вернулись из больницы. Мой диагноз – перелом костей носа и левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним днем, но мы точно вернемся!" – написал де Брюйне.

Напомним, что Челси победил Манчестер Сити со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стал обладателем трофея. Единственный и решающий гол забил экс-хавбек леверкузенского Байера Кай Хаверц.

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