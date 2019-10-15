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Данилу объяснил, почему Португалии не удалось спасти матч против Украины

11:26 273 Читати українською
Данилу объяснил, почему Португалии не удалось спасти матч против Украины
Данилу Перейра (слева) / Футбол 24

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра поделился впечатлениями после матча отбора Евро-2020 против Украины (1:2).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Хорошо, что после двух пропущенных голов мы не сдались и постарались отыграться. Мы пытались забить больше мячей в ворота Украины, но не смогли сыграть хотя бы вничью.

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Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч, но есть такие дни, когда мяч не летит в ворота. Нужно смириться с этим поражением и выигрывать следующие два матча, чтобы попасть в Евро-2020.

Во втором тайме матча с Украиной мы доминировали, но реализовать свое преимущество не смогли. Первое место упущено. Это была наша цель, но у нас все еще есть шанс стать вторыми и поехать на турнир. Мы сосредоточимся на этом", – цитирует Перейру Mais Futebol.

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Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Португалия Португалия Данилу Перейра Данилу Перейра
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