Данилу объяснил, почему Португалии не удалось спасти матч против Украины

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра поделился впечатлениями после матча отбора Евро-2020 против Украины (1:2).

"Хорошо, что после двух пропущенных голов мы не сдались и постарались отыграться. Мы пытались забить больше мячей в ворота Украины, но не смогли сыграть хотя бы вничью.

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Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч, но есть такие дни, когда мяч не летит в ворота. Нужно смириться с этим поражением и выигрывать следующие два матча, чтобы попасть в Евро-2020.

Во втором тайме матча с Украиной мы доминировали, но реализовать свое преимущество не смогли. Первое место упущено. Это была наша цель, но у нас все еще есть шанс стать вторыми и поехать на турнир. Мы сосредоточимся на этом", – цитирует Перейру Mais Futebol.

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