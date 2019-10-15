Данілу пояснив, чому Португалії не вдалося врятувати матч проти України

Півзахисник збірної Португалії Данілу Перейра поділився враженнями після матчу відбору Євро-2020 проти України (1:2).

"Добре, що після двох пропущених голів ми не здалися і постаралися відігратися. Ми намагалися забити більше м'ячів у ворота України, але не змогли зіграти хоча б унічию.

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Ми створили достатньо моментів, щоб виграти цей матч, але є такі дні, коли м'яч не летить у ворота. Потрібно змиритися з цією поразкою і вигравати наступні два матчі, щоб потрапити в Євро-2020.

У другому таймі матчу з Україною ми домінували, але реалізувати свою перевагу не змогли. Перше місце втрачене. Це була наша мета, але у нас все ще є шанс стати другими і поїхати на турнір. Ми зосередимося на цьому", – цитує Перейру Mais Futebol.

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