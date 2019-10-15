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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Данілу пояснив, чому Португалії не вдалося врятувати матч проти України

11:23 1242 Читать на русском
Данілу пояснив, чому Португалії не вдалося врятувати матч проти України
Данілу Перейра (ліворуч) / Футбол 24

Півзахисник збірної Португалії Данілу Перейра поділився враженнями після матчу відбору Євро-2020 проти України (1:2).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Добре, що після двох пропущених голів ми не здалися і постаралися відігратися. Ми намагалися забити більше м'ячів у ворота України, але не змогли зіграти хоча б унічию.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми створили достатньо моментів, щоб виграти цей матч, але є такі дні, коли м'яч не летить у ворота. Потрібно змиритися з цією поразкою і вигравати наступні два матчі, щоб потрапити в Євро-2020.

У другому таймі матчу з Україною ми домінували, але реалізувати свою перевагу не змогли. Перше місце втрачене. Це була наша мета, але у нас все ще є шанс стати другими і поїхати на турнір. Ми зосередимося на цьому", – цитує Перейру Mais Futebol.

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Теги
Україна - Португалія Збірна України Україна Україна Євро-2020 Португалія Португалія Данілу Перейра Данілу Перейра
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