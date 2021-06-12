Дания – Финляндия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Финны встречаются с датчанами в первом туре чемпионата Европы-2020. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Дания – Финляндия стартует в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Дания: Шмейхель – Васс, Кристенсен, Кьяэр, Меле – Хёйберг, Дилейни – Поульсен, Эриксен, Брейтуэйт – Уинд.
Запасные: Лёссль, Рённов, Андерсен, Вестергор, Сков Ольсен, Дольберг, Дамсгор, Нёргор, Стрюгер, Корнелиус, Йенсен, Бойлесен.
Финляндия: Градецки – Тойвио, Араюури, О'Шонесси – Райтала, Лод, Спарв, Камара, Уронен – Пукки, Похьянпало.
Запасные: Йоронен, Яккола, Вяйсянен, Тейлор, Йенсен, Шюллер, Сойри, Хямяляйнен, Кауко, Лаппалайнен, Иванов, Форсс.