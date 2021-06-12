Фортуна явно симпатизирует футбольной Дании. Подопечные Каспера Юлманда на Евро-2020 получили удобных соперников (за исключением сборной Бельгии), причем все матчи на групповом этапе "красная гвардия" проведет в Копенгагене. Впрочем, на этом подарки судьбы не заканчиваются.

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Перенос чемпионата тоже сыграл на руку датчанам, ведь Эриксен за год успел разыграться в Интере, а лучшей футболист Финляндии – Пукки – недавно получил повреждение. Россия и Бельгия особенно в этот период не изменились, но для нынешних "красных дьяволов" каждый год, как последний. Это один из самых возрастных коллективов на турнире.

Данные факты не имели бы смысла, если бы Дания не была очень сильной. На ЧМ-2018 этот коллектив не проиграл ни одного поединка в группе, расписав ничью с Францией и вылетев с 1/8 финала только по серии пенальти. В Лиге наций команда уступила лишь мощной Бельгии, а в квалификации к Евро-2020 "красная гвардия" стала второй в группе, отпустив Швейцарию на один зачетный балл.

После прихода Каспера Юлманда на пост главного тренера летом Дания заиграла особенно мощно – скандинавы взяли 8 побед в 12 матчах с суммарной разницей мячей 30:7, набрав 4 очка с Англией (0:0, 1:0 в Уэмбли), разгромив Исландию (3:0 в Рейкьявике) и Австрию (4:0 в Вене), а также переиграв Швецию (2:0 дома).

При этом Дании удалось собрать один из сильнейших складов в своей истории. Практически на всех позициях команда укомплектована лидерами топ-клубов, которые были на ходу в течение сезона – Шмейхель выиграл Кубок Англии с Лестером, центрбэк Кристенсен взял ЛЧ с Челси, его партнер Кьяер поднял Милан в топ-4 Серии А, опорник Дилэйни торжествовал в Кубке Германии с Боруссией Д, а Поульсена, Брейтвейта и Эриксена лишний раз представлять не надо. Менее звёздные игроки и резервисты также привыкли к уровню топ-лиг – исключение составляет лишь нападающий Олдер Винд, который выступает в Копенгагене и стабильно забивает за сборную.

У Дании практически нет слабых мест. В команде есть достаточное количество универсальных игроков, поэтому Каспер Юлманд может легко перестраивать схемы и игровые модели по ходу матчей – благо, уровень тактической подготовки у подопечных высочайший. Неудивительно, что пресса предсказывает "красной гвардии" выход в поздние стадии плей-офф Евро-2020. Сейчас даже прорыв датчан в финал никого не удивит. Эта команда невероятно мощная.

Впрочем, соперник у скандинавов бесстрашный. Сборная Финляндии в отборе к Евро-2020 завоевала симпатии всей Европы, продемонстрировав симпатичную игру и впервые в истории прорвавшись на международный турнир. Суоми в квалификации опередила Грецию и Боснию, дважды била Армению и до 79-й минуты играла вничью 1:1 против Италии, а осенью 2020-го финны сумели зацепиться за очки с Боснией и Украиной в отборе к ЧМ-2022.

И это при том, что команда в основном собрана из представителей низших дивизионов и слабых лиг (есть даже игроки с МЛС), а возглавляет ее экс-учитель физкультуры Маркку Канерва. Правда, здесь есть несколько интересных исполнителей – кроме Пукки, стоит отметить нападающего Похьянпало с Униона, голкипера Градецки с Байера и опорника Камара из Рейнджерс.

В тактическом плане от сборной Финляндии не стоит ожидать чего-то невероятного. Коллектив четко понимает свои возможности, паркуясь в автобусе с пятью защитниками и пытаясь замедлить наступление соперника – в атаке же Суоми надеется на скоростные рывки Пукки, Похьянпало и латералей. Звучит примитивно, но команда умеет играть в таком стиле очень эффективно. Этот коллектив является чрезвычайно неудобным для соперников.

Впрочем, перенос Евро-2020 болезненно ударил по Финляндии. Прошлогодняя эйфория улетучилась, возрастная команда постарела ещё на год, а соперники начали подстраиваться под футбол Маркку Канервы. В частности, в последних трех "товарняках" финны трижды проиграли, потерпев поражения от Швейцарии (2:3), Швеции (0:2) и даже от Эстонии (0:1). В 2019-м Суоми такое бы себе не позволила.

Кадровая ситуация

В сборной Дании с кадрами все в порядке, да и особых дилем вокруг стартового состава в Каспера Юлмана не возникнет. У финнов же формально потерь нет, но есть один важный нюанс – Пукки получил повреждения в мае и не сыграл ни одного контрольного матча. К поединку против "красной гвардии" Теему должен быть готовым, но физическая форма форварда Норвича оставляет вопросы.

Ориентировочные составы на матч Дания – Финляндия

Дания: Шмейхель – Меле, Кьяер, Кристенсен, Васс – Хёйбьерг, Дилэйни – Поульсен, Эриксен, Брейтуэйт – Винд

Финляндия: Градецки – О'Шонесси, Араюури, Тойвио – Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала – Пукки, Похьянпало

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Сборная Дании выступает явным фаворитом встречи. За "красную гвардию" играет и огромное преимущество в классе, и тактическая гибкость, и фактор родных стен. Что самое главное, подопечные Каспера Юлманда очень мало пропускают – да и в принципе они позволяют у своих ворот немного (что неудивительно с такой мощной парой центрбеков). Финны же могут противопоставить такому сопернику лишь побитый эстонцами автобус и контратаки через Пукки, у которого не все в порядке с физической формой.

Финляндия, конечно же, будет упираться. Возможно, на определенном кураже даже удастся чем-то удивить Данию, но победитель в этой встрече выглядит очевидным. Скандинавы должны выиграть этот поединок.

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