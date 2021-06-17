Дания – Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Бельгийцы встречаются с датчанами во втором туре чемпионата Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Дания – Бельгия стартует в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале и "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Дания: Шмейхель – Васс, Кристенсен, Кьяер, Вестергор, Меле – Хёйберг, Дилейни – Поульсен, Дамсгор, Брейтвейт.
Запасные: Лёссль, Рённов, Андерсен, Сков, Сков Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Нёргор, Стрюгер, Винд, Корнелиус, Йенсен.
Бельгия: Куртуа – Алдервейрельд, Денаер, Вертонген – Менье, Тилеманс, Дендонкер, Т.Азар – Мертенс, Карраско – Лукаку.
Запасные: Миньйоле, Селс, Вермален, Э.Азар, Боята, Витсель, де Брюйне, Бентеке, Батшуайи, Троссар, Доку, Прат.