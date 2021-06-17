Однозначно, центральный матч группы В. Сборная Дании перед началом турнира считалась одним из претендентов на выход в далекие стадии плей-офф, однако инцидент с Эриксеном и неожиданное поражение от Финляндии сильно навредили турнирным амбициям скандинавов. Неудачу с Суоми еще можно было стерпеть (есть шансы подобрать очки с Россией), но без Кристиана датчанам будет очень сложно – команда без него стабильно не может выиграть, да и с реализацией пробемы просто колоссальные.

Дания – Бельгия: матч Евро прервут ради Эриксена

Матч против финнов был показательным. Скандинавы нанесли 22 удара по воротам и заработали пенальти, но не забили ни одного гола, пропустив после первого же выстрела соперника – Шмейхель пустил мяч между ног. Впрочем, ужасная реализация без Эриксена является единственной проблемой в футболе "Красной гвардии". Команда Каспера Юлманда шикарно двигает мяч и очень интенсивно прессингует, а к Евро-2020 сборная провела серию в пять матчей без поражений (при четырех победах) – вничью удалось сыграть только Германии. Правда, это была товарищеская встреча, а сборной Бельгии датчане дважды проиграли в Лиге наций (0:2, 2:4).

"Красных дьяволов" называют фаворитами турнира. Ну а как иначе, когда за последние два года команда провела 22 матча, выиграв 19 из них и потерпев всего одно поражение (от Англии). Общий счет этих поединков – 76:13. В 1-м туре Евро-2020 бельгийцы даже не заметили сопротивления от россиян, разгромив их в экономном режиме, а еще одна победа официально выведет подопечных Роберто Мартинеса в плей-офф. Этот коллектив вообще не имеет слабых мест. Показательным стал все тот же поединок против России, когда после травмы Кастаня пришлось выпускать Менье – Тома оформил два ассиста и забил гол.

Правда, в квалификации к ЧМ-2022 "красных дьяволов" возила скромная сборная Чехии, которая пользовалась небольшими структурными перекосами в игре. Бельгийские опорники имеют склонность высоко подниматься при прессинге – в этот момент нередко возникают разрывы между линиями, куда могут врываться быстрые футболисты (те же Брейтуэйт и Поульсен). Впрочем, воспользоваться этим перекосом трудно – чехи только сыграли вничью, а датчане дважды проиграли команде Роберто Мартинеса. Очевидно, что именно его подопечные сегодня выступают фаворитами встречи.

Кадровая ситуация

У Дании по очевидным причинам не сможет сыграть Эриксен. Бельгия же потеряла Кастаня – защитник Лестера в столкновении с Кузяевым сломал дугообразную кость, которая расположена вплотную к глазу. Тимоти чудом избежал неврологических повреждений (спасли 3 см), а вчера ему провели операцию. Для него Евро-2020 завершен.

Новых потерь в составе "красных" дьяволов "нет, однако существуют сомнения по поводу участия в матче Вертонгена – у него были проблемы с голеностопом. Витсель и де Брюйне уже приступили к тренировкам, однако вряд ли их бросят в мясорубку против Дании. По крайней мере, обоих не стоит ожидать в старте.

Ориентировочные составы на матч Дания – Бельгия

Дания: Шмейхель – Васс, Кьяер, Кристенсен, Меле – Дилэйни, Хёйберг – Поульсен, Йенсен, Брейтуэйт – Олдер Винд

Бельгия: Куртуа – Денайер, Боята, Вермален – Менье, Дендонкер, Тилеманс, Карраско – Мартинес, Лукаку, Э. Азар

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Сегодня за Данию играет фактор родных трибун, но поверить в победу над монструозной Бельгией трудно. В предыдущих двух встречах даже наличие Эриксена не помогло избежать поражения, причем "красные дьяволы" забивали в ворота Шмейхеля не менее двух голов. Хуже всего, что скандинавы выиграли только один из пяти последних матчей против грандов (Германия, Бельгия, Англия).

У Каспера Юлманда и без Эриксена мощная команда, однако Бельгия еще сильнее. На несколько порядков. Букмекеры уверены в победе подопечных Роберта Мартинеса – и это тот случай, когда не стоит рисковать со ставкой на андердога.

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