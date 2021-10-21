"Насколько я знаю, у Скрипника зарплата 15 тысяч евро в течение этих трех лет. Какие условия ему предлагают сейчас – мне трудно сказать. Я знаю, что ему предлагали продолжить долгосрочное сотрудничество – на 3-5 лет.

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Продлит ли Скрипник контракт с Зарей? Я думаю, что не продлит. Думаю, что он доработает этот год и будет искать другой путь. Планов подписать контракт нет, хотя до конца сезона может произойти что угодно. Президент Зари сделал предложение. Будут ли лучшие условия? У него и сейчас неплохие условия, возможно, дадут вдвое больше.

Деньги деньгами, но ты не можешь все за них купить – удовольствие от работы, возможность реализовать себя. Скрипник – достаточно амбициозный человек и планирует работать в лучших клубах Украины. Возможно, вернуться в Бундеслигу. Для серьезного уровня нужна не только зарплата тренера, но и соответствующие условия остальных", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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