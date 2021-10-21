"Наскільки я знаю, у Скрипника зарплата 15 тисяч євро протягом цих трьох років. Які умови йому пропонують зараз – мені важко сказати. Я знаю, що йому пропонували продовжити довгострокову співпрацю – на 3-5 років.

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Чи продовжить Скрипник контракт із Зорею? Я думаю, що не продовжить. Думаю, що він допрацює цей рік і буде шукати інший шлях. Планів підписати контракт немає, хоча до кінця сезону може статися будь-що. Президент Зорі зробив пропозицію. Чи будуть кращі умови? У нього й зараз непогані умови, можливо, дадуть удвічі більше.

Гроші грошима, але ти не можеш все за них купити – задоволення від роботи, можливість реалізувати себе. Скрипник – достатньо амбітна людина і планує працювати в найкращих клубах України. Можливо, повернутися в Бундеслігу. Для серйозного рівня потрібна не лише зарплата тренера, а й відповідні умови решти", – резюмував Циганик в ефірі Циганик LIVE.

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